Infos zu Recht und Pflicht als Jugendlicher

„Um hierauf in Bezug auf mehrere besonders wichtige Themen einfach und übersichtlich Antwort geben zu können, hat der Südtiroler Jugendring ein Faltblatt herausgegeben. Dieses ist nun auf den neuesten Stand gebracht worden und informiert so über die aktuellen Regelungen für Minderjährige in Südtirol“ so Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.

Das zweisprachige SJR-Faltblatt „Deine Rechte und Pflichten als Jugendliche und Jugendlicher“ enthält Informationen über die „Ausweispflicht“, „Ausgehzeiten“, „Taschengeld“, „Schulpflicht“, „Sexualität“ und andere Themen. Hierbei wird immer darauf Bezug genommen, was sich mit Erreichen der Volljährigkeit ändert.

Bei Interesse ist das kostenlose Faltblatt im SJR erhältlich. Ebenso finden sich auf www.jugendring.it entsprechende Informationen.

stol