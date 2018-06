Innichen: 14-Jähriger bei Unfall verletzt

Dabei wurde ein 14-jähriger Junge aus dem Ort, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, von einem Pkw angefahren. Der Bub zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen an der Schulter und am Unterschenkel zu. Außerdem erlitt er auch mehrere Schnittverletzungen am gesamten Körper.

Er wurde vom Weißen Kreuz Innichen erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus von Innichen gebracht.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

stol