Innichen: Hilfe aus der Partnerstadt

Nach den heftigen Niederschlägen in den vergangenen Tage ist die Drau in Innichen über die Ufer getreten und hatte erhebliche Schäden im Siedlungsgebiet angerichtet. Das Wasser war in die Keller der Wohnhäuser gedrungen und hatte die Straßen völlig verschlammt.

Am Mittwochmorgen sind 23 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus der Partnerstadt Freising in Bayern nach Innichen aufgebrochen, um ihren KollegInnen bei der Bewältigung der Krisensituation zu unterstützen.

stol