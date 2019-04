Internet- und Handy-Probleme in Teilen des Vinschgaus

Ein technischer Defekt hat die ADSL-Leitungen der Telecom am Donnerstag Vormittag lahm gelegt. Das hatte schwerwiegende Auswirkungen auf das Internet- und das Telefonnetz in Teilen des Vinschgaus, was vor allem den zahlreichen Betrieben große Probleme bereitete, die den ganzen Tag über weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar waren.

Telecom-Techniker machten sich am Donnerstag sofort daran, den Schaden ausfindig zu machen und zu beheben. Im Laufe des Freitags sollen die Leitungen laut Angaben des Unternehmens wieder uneingeschränkt funktionieren.

stol/no