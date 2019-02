Jenesien: Überhitzter Kamin führt zu Dachbrand

Mehrere Feuerwehren sind am Samstag Abend nahe Jenesien ausgerückt, um ein Feuer am Dach eines Einfamilienhauses zu löschen. Foto: Didi Osele, LFV

Etwa gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Das Dach eines Einfamilienhauses in Pittertschol, unterhalb von Jenesien, war in Brand geraten. Ursache für den Brand war der überhitzte Kamin des Hauses, in Folge dessen die Isolierung des Daches Feuer fing und aufwändig geöffnet und gelöscht werden musste.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Jenesien, Afing, Flaas und Glaning sowie die Berufsfeuerwehr von Bozen.

stol