Jovanotti-Konzert am Kronplatz: Sonderzüge

Bei der Ankunft an den jeweiligen Talstationen muss das Ticket für die Seilbahn und das Armband für den Eintritt ins Konzertgelände an der Kasse vor der Auffahrt mit der Seilbahn abgeholt werden.

Wer Tickets online gekauft hat und sich für die Abholung am Veranstaltungsort entschieden hat, muss sich an einem eigenen Schalter an der Kasse der Talstation präsentieren.

Die Talfahrt nach dem Konzert ist ausschließlich über die gleiche Aufstiegsanlage möglich, wie die Bergfahrt.

Ab 19.50 Uhr bis kurz nach Mitternacht verkehrt die Pustertalbahn im Halbstundentakt in beide Richtungen; untertags im Stundentakt.

Für Konzertbesucher mit gültiger Konzert-Eintrittskarte ist die Nutzung aller Züge auf der Strecke zwischen Franzensfeste und Innichen kostenlos.

Alle weiteren Informationen sind der Online-Broschüre zu entnehmen.

