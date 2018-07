Jugendliche lernen den Zivilschutz kennen

„Campi scuola di protezione civile“ entsteht 2007 als Projekt mit dem Schwerpunkt der Waldbrandbekämpfung der Nationalen Zivilschutzbehörde. Die Camps werden in der schulfreien Zeit für die Zielgruppe der 10-16 Jährigen angeboten. In den letzten 11 Jahren besuchten rund 50.000 Teilnehmer in ganz Italien die „Campi scuola“.

Veranstaltung in diesem Jahr das erste Mal

Dieses heuer erstmals in Südtirol stattfindende Jugendcamp ist eine Initiative des Weißen Kreuzes in Zusammenarbeit mit der Agentur für Bevölkerungsschutz den Feuerwehren und Behörden des Sarntals und des nationalen Partners ANPAS.

In dieser Woche erarbeiten die am Camp teilnehmenden Jugendlichen gemeinsam die viele Themen des Zivilschutzes im eigens errichteten Zeltlager. Die Jugendlichen werden nicht nur mit den Themen Brandverhütung, Gefahrenpläne und Zivilschutz konfrontiert, sondern auch mit der Ersten Hilfe, der Telekommunikation, Wetter und Orientierung, Gefahrenkunde in der eigenen Gemeinde und der Bürgerbeteiligung im Bereich Umwelt und Natur. Auch wird für den Schutz des Menschen sowie der Fauna und Flora sensibilisiert, für die Schadensvermeidung durch Waldbrände und die Prävention der Risiken.

Die Themenschwerpunkte

Ihr Wissen über die Tätigkeit des Zivilschutzes als nützliche Institution zum Schutz der Bürger und seiner Umwelt wird gefördert, ihr Verantwortungsbewusstsein gestärkt, unter anderem, indem sie die lokalen Katastrophenschutzpläne kennenlernen. Konkret werden diese Ziele im Sarntal über etliche Aktivitäten umgesetzt: Zum Beispiel wird ein kompakter Erste-Hilfe-Kurs angeboten, die Sitze des Weißen Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung im Sarntal sowie die der Gemeinde, des Gemeindezivilschutzes und des Forstdienstes werden besucht, eine Vermisstensuche mit Hundestaffel wird geprobt, bei einem Vortrag werden das lokale und nationale Zivilschutzsystem sowie die Wetterkunde vertieft.

Jeden Tag gibt es einen besonderen Schwerpunkt, die Jugendlichen erwartet ein buntes Programm, vom Üben mit den Feuerwehren und den Rettungsdiensten bis zum Planspiel, wie man eine Notunterkunft aufbaut.

