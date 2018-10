Jugendliche verurteilt Rassismus-Aktion in Flixbus

Zusammen mit Elena stiegen mehrere Personen bei der Haltestelle in Trient zu, wie auch die 19-Jährige zeigten alle ihr Fahrticket und setzten sich. Unter ihnen der 25-jährige Mamadou aus dem Senegal.

Als auch Mamadou sich im Bus neben eine Italienerin setzen möchte, meint die geschätzt 40-Jährige mit rötlichem Haar: „Hier nicht. Geh weg, geh weiter nach hinten.“

Grund: Hautfarbe und Religion

Ihre Aussage begründete die Frau mit der Tatsache, dass der Senegalese eine andere Hautfarbe und Religion habe. Mamadou lebt seit 15 Jahren in Italien, seit einigen Jahren montiert er Küchenherde für eine Firma mit Sitz in Bozen. Schließlich endete es damit, dass der 25-jährige Mamadou mit einer Studentin Platz tauschte und so die 40-Jährige eine andere Sitznachbarin hatte.

Die Studentin hat ihr Erlebnis auch auf Facebook gepostet, dort wurde es heftig diskutiert. Der Beitrag wurde über 8000 Mal geliked und fast 3000 Mal geteilt.

stol