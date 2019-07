Jugendring-Vorstand trifft Kinder- und Jugendanwältin

Der Jugendring-Vorstand schlug des Weiteren vor, einen ständigen „Runden Tisch“ einzurichten. „Das Ziel des ‚Runden Tisches‘ soll es sein, Handlungsbedarf aufzuzeigen, wenn Kinderrechte nur mangelhaft umgesetzt werden, sodass zielorientiert an einer Verbesserung der Situation gearbeitet werden kann“ sagte die SJR-Vorsitzende Tanja Rainer.

Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller zeigte sich offen in Bezug auf diesen Vorschlag und betonte, dass es ihr ein großes Anliegen sei, noch stärker zu informieren und zu sensibilisieren, auch in Schulen. „Zudem möchte ich Sprechstunden in Meran, Brixen und Bruneck anbieten“, ergänzte Höller.

Tanja Rainer dankte für die Bemühungen der neuen Kinder- und Jugendanwältin und meinte: „Vor allem die Kinder und Jugendlichen haben keine starke Lobby hinter sich. Umso wichtiger ist es, dass der Südtiroler Jugendring und die Kinder- und Jugendanwaltschaft in vielen Bereichen gemeinsam an einem Strang ziehen“.

stol