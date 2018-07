Juli war heiß und zu trocken

Regen fiel in den vergangenen 30 Tagen weit weniger als üblich: Die Niederschlagsmengen lagen um 20 Prozent bis 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Die stärksten Gewitter wurden zu Beginn des Monats verzeichnet: Am 3. Juli blitzte es vor allem zwischen Meran und Bozen, am 5. Juli sorgte ein Hagelgewitter rund um den Kalterer See für Schäden in den Weinbergen.

Auch in den nächsten Tagen geht es heiß weiter, flächendeckender Regen ist derzeit nicht in Sicht, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Nach wie vor ist auch kein flächendeckender Regen in Sicht, bis weit in den August hinein. Nur Hitze und ein paar lokale Gewitter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 31. Juli 2018

stol/lpa