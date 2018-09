Kälte-Notunterkunft: Proteste dagegen und gegen Proteste

Als Gegenprotest zum CasaPound-Protest haben sich zahlreiche Menschen nahe der Reschenbrücke in Bozen versammelt. - Foto: wh

Insgesamt waren 3 Veranstaltungen wegen der Öffnung einer Kälte-Notunterkunft für Obdachlose in der Ludwig-von-Comini-Straße vorgesehen: Während CasaPound dagegen protestierte, fanden zwei Gegendemonstrationen zur CasaPound-Kundgebung ebenfalls im Bereich der Reschenbrücke statt, unter anderem organisiert vom Kollektiv Antifaschistisches Bozen.

CasaPound stellte sich gegen die geplante Öffnung der Kälte-Notunterkunft im November, weil diese „bis hunderte Flüchtlinge in das Don-Bosco-Viertel bringen würde“, wo Familien mit Kindern leben.

In Vorbereitung auf die Proteste war die Reschenbrücke von 16 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt worden, selbst Radfahrer mussten alternative Radwege wählen. Die Umleitungen sorgten für Stau im sowieso schon starken Berufsverkehr.

Im Winter 2017 wurden in Bozen Kälte-Notunterkünfte für Obdachlose eingerichtet, damit diese die Nacht nicht im Freien verbringen mussten, unter anderem in der Schlachthofstraße und auch nahe der Stadthalle Bozen. Bedürftige durften von 20 bis 8 Uhr in der Unterkunft bleiben.

