„Kalte Sophie“ bringt Winter zurück

Bislang zeigten sich die „Eisheiligen“ wechselhaft, aber mild. Die letzte im Bunde, die „kalte Sophie“, zeigt sich zum Abschluss noch einmal von ihrer frostigen Seite: Sie bringt am Dienstag nicht nur verbreitet Regen, sondern auch kühlere Luft (kaum mehr als 15 Grad Celsius), auf den Bergen folgt sogar ein kurzer Wintereinbruch.

„Die Schneefallgrenze sinkt bis rund 1500 Meter herab“, weiß Peterlin. So schneit es laut dem Experten am morgigen Dienstag etwa in Prettau, wo am Montag noch 13 Grad herrschen.

„Danach wird es aber schon wieder wärmer, Mittwoch bis zu 20 Grad Celsius, ab Donnerstag 25 Grad Celsius. Es bleibt aber leicht wechselhaft.“

stol