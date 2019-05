Kalter Wind und Schnee am Sonntag

Der Sonntag hält kalten Wind in den tieferen und viel Schnee in den höheren Lagen bereit. - Foto: shutterstock

Der morgige Sonntag wird wieder kalt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine Kaltfront Südtirol überqueren, von Süden her nähern sich zudem feuchte Luftmassen. Dieser Mix sorgt für entsprechende Niederschlagsunterschiede zwischen höheren und tiefer liegenden Gebieten: Der starke Nordföhn werde die Luft in den niedrigeren Gebieten schnell abtrocknen, während in höheren Lagen der Schneefall länger anhalten werde, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Morgen gibt es große Niederschlagsunterschiede zwischen Tal und Berg. Während der starke Nordföhn die Luft in den tiefen Lagen bald abtrocknet, schneit es in der Höhe noch länger weiter. In den Dolomiten ist bis zu ein halber Meter Neuschnee möglich. pic.twitter.com/s4qbx4LjOV — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 4, 2019

Allgemein wird der kalte Nordföhn die Durchschnittstemperaturen stark absenken, es wird ein ungewöhnlich kühler Sonntag für diese Jahreszeit. Die Höchstwerte reichen von 2° im Hochpustertal bis 12° im Unterland, berichtet der Landeswetterdienst.

stol