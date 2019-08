Kaltfront und Gewitter: Temperaturen gehen zurück

Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag bringt eine Kaltfront kühlere Luft von der Nordsee nach Südtirol. - Foto: shutterstock

Am Samstag und am Sonntag hatte es in Südtirol bis zu 34 Grad und es war drückend schwül. Damit ist es nun aber vorbei. Eine leichte Abkühlung naht, erklärt Peterlin.

Nachdem es heute noch einmal heiß wird, gehen die Temperaturen in den nächsten Tagen leicht zurück. pic.twitter.com/nuPYIj1EzG — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 11, 2019

Die „Ferragosto“-Woche beginnt am Montag zwar nochmals heiß mit bis zu 31 Grad, am Abend und in der Nacht auf Dienstag bringt eine Kaltfront aber kühlere Luft von der Nordsee nach Südtirol. Außerdem bilden sich am Montag einige Gewitter, die teils heftig ausfallen können.

Am Dienstag bleibt es unbeständig mit einigen Regenschauern, gleichzeitig gehen die Temperaturen um ein paar Grad zurück. Am Mittwoch scheint verbreitet die Sonne und am Himmel zeigen sich nur harmlose Wolken. Auch am Donnerstag überwiegt die Sonne mit einigen hohen Wolken.

stol