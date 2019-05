Kampf gegen den Frost

Der Grund für den schon erwarteten Frost in der Nacht hatte laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin zwei Gründe: Der Nordwind ließ nach und der Nachthimmel verlief sternenklar. So hat sich in den Tälern die kältere und damit schwere Luft angesammelt. Inversion war also angesagt.

Die Kältepole lagen in den höheren Tälern, in Sulden hatte es etwa -9 Grad, in Wolkenstein -7 Grad und in Toblach -6 Grad. Die kältesten Städte waren Sterzing und Bruneck mit jeweils -3°. So kalt ist es normalerweise im März, für Mai ist das schon ungewöhnlich, so Peterlin am Dienstagmorgen.

Wasser und Feuer

Eine Methode, gegen den Frost zu kämpfen, ist die Frostschutzberegnung. Dort aber, wo nicht genügend Wasser zur Verfügung steht, kämpfen die Landwirte mit Feuerstellen und speziellen Kerzen gegen die Kälte an, um die Temperatur nach oben zu treiben und so versuchen, die Knospen zu schützen.

Im Video sehen Sie einige Eindrücke von der Töll.

Rauchschwaden liegen derzeit über dem Vinschgau, Etschtal, Eisacktal und Unterland.

Guten Morgen. Nicht nur mit der Frostschutzberegnung, sondern einige Landwirte kämpfen auch mit Feuerstellen gegen die Frostnacht. Rauchschwaden liegen derzeit über dem Vinschgau, Etschtal, Eisacktal und Unterland. (Bilder: M. Psenner, Branzoll) pic.twitter.com/zUMjvufles — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 7. Mai 2019

