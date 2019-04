Karsamstag – der „stille Samstag“

Gläubige Christen fasten an diesem vorösterlichen Tag in Erwartung der Auferstehung am Ostersonntag. - Foto: shutterstock

Gläubige Christen fasten an diesem vorösterlichen Tag in Erwartung der Auferstehung am Ostersonntag. Sie gedenken der Grabesruhe und dem Abstieg Christi in die Unterwelt. Dort sei er in der Nacht nach seiner Kreuzigung hinabgestiegen und habe die Seelen der Gerechten seit Adem befreit.

Am Karsamstag werden keine Sakramente gespendet und Eucharistiefeiern abgehalten. Die Kirche ist weder mit Tüchern noch mit Blumen geschmückt.

stol