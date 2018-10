Kastanienrost bereitet Sorgen

"In jenen Gebieten, in denen bei der Hitze im Juli und August nicht bewässert wurde, schaut es nicht so gut aus, weil die Kastanien eher klein sein werden", sagt der Kastanienexperte. "Gebietsweise könnte auch der vor etwa 2 Wochen aufgetretene Kastanienrost ein Problem sein."

Die innere Qualität der Kastanien dürfte gut sein.

Zudem erwartet sich der "Keschtn"-Hans hohe Preise bei den Kastanien.

fm