Kein Ende der Post-Misere in Sicht

In vielen Postämtern im Land ähneln sich die Bilder: Berge an Brief- und Paketsendungen, die eigentlich schon längst hätten zugestellt werden sollen, müssen mangels Personal erst noch sortiert werden. Selbst Eilsendungen brauchen zum Empfänger oft über 12 Tage.

Briefträger und Postangestellte sind angesichts der Misere überfordert und können die Grunddienste nicht mehr gewährleisten.

