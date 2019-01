Kein Schnee im Tal: Was halten Sie davon?

Zum Schneemann-Bauen reicht der Schnee derzeit in Südtirol nur an den wenigsten Orten. - Foto: shutterstock

Wie auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Donnerstag berichtet, schaut es im Großteils Südtirols schlecht aus mit Schnee. Bis auf das Ahrntal, wo etwa in Kasern in der Nacht auf Donnerstag wieder 15 Zentimeter Neuschnee dazugekommen sind und rund um den Alpenhauptkamm, lässt die Weiße Pracht weiter auf sich warten.

Sogar im sonst so schneereichen Ultental, in Weißbrunn etwa, das auf 1900 Metern liegt, liegen gerade einmal 5 Zentimeter Schnee. So schnell wird sich daran laut dem Experten nichts ändern.

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

Die seit Tagen anhaltende Nordströmung bleibt am Donnerstag wetterbestimmend, die Luftmassen werden im Tagesverlauf aber etwas trockener.

Am Alpenhauptkamm bleibt es, wie erwähnt, unbeständig und es kommen noch ein paar Zentimeter Neuschnee dazu. Richtung Süden lockert Nordföhn die Wolken auf und es bleibt recht sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von -1 Grad bis 8 Grad.

Sonniger Freitag

Bis in den Nachmittag hinein scheint am Freitag dann verbreitet die Sonne. In der Folge ziehen von Nordwesten wieder dichtere Wolken auf und in der Nacht auf Samstag kann es entlang der Grenze zu Nordtirol etwas schneien. Der Nordwind wird vorübergehend schwächer. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von -5 Grad in höher gelegenen Tälern bis +6 Grad im Unterland.

