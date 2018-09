Keine Klarheit bei Schwazers Urin-Proben

Die Erhebungen, mit denen der Richter den Chef-Spurensicherer des RIS in Parma, Oberst Giampietro Lago, und den Chemieprofessor Marco Vincenti (Turin) beauftragt hatte, zielten bekanntlich darauf ab, abzuklären, ob jemand nachträglich Hand an Schwazers Doping-Proben gelegt haben könnte.

Schwazer hatte im Jänner 2016 eine Urin-Probe abgegeben. Das Ergebnis war negativ, erst bei einer zweiten Auswertung Monate später wurde sie positiv getestet – auf synthetisches Testosteron.

Kein eindeutiger Beweis für Manipulation

Am Donnerstag haben die Experten ihre Expertisen hinterlegt. Wie inzwischen durchsickerte, soll in den Gutachten zwar von mehreren zweifelhaften Punkten die Rede sein (beispielsweise eine auffällig hohe Abweichung in der DNA-Dichte zwischen den beiden Proben; wir berichteten). Auf einen eindeutigen Beweis, dass die Proben effektiv manipuliert wurden, sollen sich die Experten aber nicht festgelegt haben. Nun bleibt abzuwarten, ob der Richter weiterführende Untersuchungen verfügen wird.

D/rc