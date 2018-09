Klobenstein: Bus und Pkw in misslicher Lage

In einer Kehre beim Bahnhof in Klobenstein musste die Freiwillige Feuerwehr Lengmoos/Klobenstein am Mittwoch zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Das Heck des Busses verkeilte sich. Ein weiteres Fahrzeug, ein Pkw mit deutschem Kennzeichen, wurde zwischen dem Bus und dem angrenzenden Zaun eingeklemmt.

Foto: FFW Lengmoos/Klobenstein

Beide Fahrzeuge steckten fest und mussten von der FFW Lengmoos/Klobenstein geborgen werden.

stol