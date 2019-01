Klobenstein: Dachstuhl in Brand geraten

In einem Mehrfamilienhaus in Klobenstein war der Dachstuhl in Brand geraten. Die Bewohner der Wohnung im obersten Stock schlugen umgehend Alarm und konnten sich selbst derweil in Sicherheit bringen.

Die Wehrmänner griffen sofort ein und konnten die Flammen in weniger als einer Stunde löschen.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

stol