Knigge fürs Landespersonal

Das Landespersonal bekommt einen neuen Verhaltenskodex. Neben einigen Neuerungen, insbesondere was den Umgang mit Social Media betrifft, ist vor allem eines neu: die „Wir-Form“.

Denn der Knigge für das Landespersonal soll nicht den Anschein erwecken, „von oben herab“ verordnet und für die Führungskräfte nicht verbindlich zu sein, sagt Personallandesrätin Waltraud Deeg. Anlehnend an die Arbeitsordnungen „moderner Unternehmen“ wolle man sich gemeinsam Regeln setzen. Am Dienstag geht der neue Entwurf in die Landesregierung.

D/ih