„Kodex rot“ auf der Autobahn am Wochenende

43.325 Fahrzeuge und damit so viele wie noch nie in der Geschichte der Brennerautobahn passierten am vergangenen Samstag die Mautstelle bei Sterzing (STOL hat berichtet).

Für das kommende Wochenende prognostiziert die Brennerautobahn AG im Vergleich dazu zwar weniger Verkehr, im Jahresvergleich aber immer noch deutlich mehr als sonst:

So wurde für Samstagvormittag und -nachmittag in beide Richtungen Kodex rot - intensiv - ausgerufen, und auch für Sonntagvormittag.

stol