Kokain und Mehl: Pizzeria-Inhaber verhaftet

Die Streife der Straßenpolizei hatte an der MeBo-Ausfahrt bei Eppan gegen 17.30 Uhr ein Auto angehalten, in dem 2 Männer saßen: ein 47-jähriger Italiener, dem das Auto gehörte und der auch am Steuer saß, sowie ein 36-jähriger Ägypter.

Da sich beide äußerst verdächtig und nervös verhielten, wurden sowohl das Auto als auch die Insassen auf die Bozner Quästur gebracht, wo beides gründlich gecheckt wurde.

Die Männer hatten Pizza-Zutaten im Auto geladen, da der Italiener Inhaber einer Pizzeria war. Der Ägypter hatte fast 1500 Euro Bargeld bei sich, außerdem kleine Dosierungen Kokain und Marihuana.

Eine Hundestaffel der Finanzpolizei erschnüffelte außerdem noch mehr als 50 Gramm Kokain unter dem Beifahrersitz.

Die beiden Männer wurden verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Drogen sowie das Geld wurden beschlagnahmt.

stol