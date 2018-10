Koks und Heroin im Magen: Drogenkurier festgenommen

Insgesamt etwa 1 Kilo und 400 Gramm an Kokain und Heroin hatte der mann im Magen. - Foto: Quästur Bozen

Vor wenigen Tagen kontrollierten die Männer der Staatspolizei am Bahnhof von Brenner einen EC-Zug, der von München in Richtung Verona Portanuova unterwegs war. An Bord fiel den Experten sofort ein 46-jähriger Nigerianer auf, der äußerst nervös wirkte.

Der Mann, der seinen regulären Wohnsitz in Mantua hat, begann heftig zu schwitzen und wurde auf den Verdacht hin, dass er Drogen innerhalb seines Körpers schmuggeln könnte, ins Krankenhaus von Sterzing zur Untersuchung gebracht, wo ein Röntgenbild bald Klarheit schaffte: Der Mann hatte mehrere Päckchen Drogen im Magen, insgesamt etwa 1 Kilo und 400 Gramm an Kokain und Heroin.

Der Mann wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht, die Drogen beschlagnahmt.

Foto: Quästur

stol