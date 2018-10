Kostenlose Seh-Kontrollen im „Monat des Sehens“

Im Rahmen der Sensibilisierungsaktion „Monat des Sehens“ bilden die teilnehmenden Betriebe kostenlose Sehtests an, zusätzlich geben sie Informationen über Vorbeugungsmaßnahmen und mögliche Korrekturen von Fehlsichtigkeit. Die Betriebe, die an der Aktion teilnehmen, sind am Plakat in ihrem Schaufenster auf den ersten Blick erkennbar.

Eine Verschlechterung der Sicht tritt normalerweise nicht von heute auf morgen ein. Wie die meisten Prozesse im menschlichen Körper unterliegt das Sehvermögen ständigen Schwankungen und Entwicklungen. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass man nicht sofort merkt, wenn man beispielsweise eine Brille benötigen würde. „Die körperliche Entwicklung der Jugend, Augenanstrengungen im Erwachsenenalter und der Alterungsprozess verursachen ständig funktionelle Veränderungen unseres Sehvermögens. Auch die tägliche und dauerhafte Nutzung von Computern, Tablets und Smartphones ist nicht wirklich förderlich für unserer Sehfähigkeit“, erklärt Luca Guerra, Präsident der Optiker – Optometristen im hds.

„Es kommt häufig vor, dass Kunden über andauernde Kopfschmerzen oder Lichtempfindlichkeit klagen. Als deren Ursache sich dann eine Sehschwäche herausstellt. Hier können wir wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität beitragen“, erläutert Vizepräsidentin Elke Dollinger.

Laut Studien haben sich 20 Prozent der Menschen in Italien noch nie einem Sehtest unterzogen, bei drei von fünf liegt der letzte Sehtest bereits über drei Jahre zurück. Jeder Vierte weist einen nicht korrigierten Sehfehler auf, so die Optiker – Optometristen im hds, die allen empfehlen, regelmäßig einen Sehtest zu machen, selbst, wenn sie noch keine Brille tragen.

stol