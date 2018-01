Kostenloser Rechtsinformationsdienst für Frauen wieder aktiv

Die Beratungen finden nach Terminvereinbarung jeden Dienstagnachmittag im Frauenbüro in Bozen statt.

Zudem gibt es alle zwei Monate Beratungen in den Bezirken: ab 6. März 2018 jeweils am 1. Dienstag des Monats in Meran und in Brixen und ab 3. April 2018 in Bruneck und in Neumarkt. Alle Beratungen werden von Rechtsanwältinnen mit langjähriger Erfahrung durchgeführt.

Für die Terminvereinbarung stehen die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros zur Verfügung: Frauenbüro, Kanonikus-Michael-Gamperstraße 1, 39100 Bozen, Telefon 0471 418690, E-Mail [email protected].

lpa