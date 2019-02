Kraftfahrzeugamt: Südtiroler zuerst

Fast die Hälfte der in Südtirol zugelassenen ausländischen Pkw anschließend gar nicht auf Südtirols Straßen.

Doch der Reihe nach: Über die Südtiroler Motorisierungsämter werden seit jeher viele ausländische Fahrzeuge zugelassen. Im Verlauf des vergangenen Jahres hat das Bozner Kraftfahrzeugamt 12.103 Anträge abgewickelt. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum waren es im Trentino 3486, in Verona 4346 und in der Millionenstadt Mailand 6036.

Allerdings verkehrt fast die Hälfte der in Südtirol zugelassenen ausländischen Pkw anschließend gar nicht auf Südtirols Straßen. Die Anträge stammen aus anderen Regionen. „Dauert es andernorts 30 Tage, so haben es unsere Mitarbeiter bislang trotz der hohen Zahl an Zulassungen aber immer geschafft, einen Antrag innerhalb von 5 Tagen abzuwickeln“, sagt Landesrat Daniel Alfreider.

Genau diese Effizienz gekoppelt mit der nicht-nötigen Übersetzung wird Südtirol derzeit aber zum Verhängnis.

