Krebspatient: „Ein Südtiroler Mädel hat mir das Leben gerettet“

Nachdem er dem Tod ins Auge geblickt und den Leidensweg der Bestrahlungen hinter sich gebracht hat und sich heute wieder guter Gesundheit erfreut, trägt er einen großen Wunsch mit sich herum: Die Stammzellenspenderin kennenzulernen und ihr seinen Dank auszusprechen.

„Wenn man zuschaut, wie das Transplantat von dem Beutel in deine Adern rinnt und man so von einem anderen Menschen ein Stück Leben geschenkt bekommt, dann lässt das einen nicht mehr los“, so Gebken im Interview.

„Tag der Diagnose ins Gedächtnis eingebrannt“

Er erinnert sich noch genau an den Tag, als der Arzt ihm die Diagnose AML bescheinigte. Gebkens Frau brach in Tränen aus, er selbst hingegen fragte: „Habe ich eine realistische Überlebenschance?“ Als die übliche Behandlung nicht wirkte, wurde klar: Gebken benötigte dringend eine Stammzellenspende.

Nach Wochen des Hoffens und Bangens kam die erlösende Nachricht: Eine besonders gut passende Stammzelle mit fast 100 Prozent genetischer Übereinstimmung war gefunden worden. Trotz mehrerer Rückschläge in der Behandlung ging es nach einiger Zeit kontinuierlich aufwärts.

Jetzt sucht er auf Facebook nach seiner Lebensretterin, da es das italienische Gesetz auch bei beidseitigem Einverständnis nicht erlaubt ist, die Identität des Spenders preiszugeben. Hier Gebkens Aufruf samt Kontaktdaten:

