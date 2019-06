Kreuzung in Mölten wird sicherer

An der bisherigen Kreuzung gab es vor allem für Busse und Transportfahrzeuge Schwierigkeiten beim Abbiegen, sowohl in Richtung Mölten als auch in Richtung Jenesien. Im Zuge der Arbeiten an der Kreuzung werden auf der Landesstraße in Richtung Flaas auch zwei spitze Kehren erweitert.

„Durch den Eingriff erreichen wir, dass sich zumindest ein Bus oder Lastkraftwagen und ein Personenwagen gleichzeitig in beiden Fahrtrichtungen verkehren können und erhöhen so wesentlich die Sicherheit im Kreuzungsbereich“, sagt Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Der Landesrat hat die Arbeiten vor Kurzem vor Ort der Bietergemeinschaft DE.CO.BAU GmbH - GEOBAU GmbH aus Bozen übergeben.

Die Unternehmen haben 210 Tage Zeit die Arbeiten durchzuführen. Das Land investiert 1,6 Millionen Euro in die Sicherung der Kreuzung. Während der Arbeiten gibt es einen abwechselnden Einbahnverkehr mittels Ampelregelung.

lpa