Kühler Feiertagsmorgen und Regen am Nachmittag

Am Nachmittag regnet es in weiten Teilen des Landes. - Foto: shutterstock

Feuchtere Luftmassen erreichen eingelagert in die westliche Höhenströmung den Alpenraum. Zeitweise scheint die Sonne, doch erste gewittrige Regenschauer bilden sich am Nachmittag. Am Abend häufen sie sich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20° bis 27°.

Ein sehr kühler Feiertagsmorgen. St. Jakob in Pfitsch 2°, Prettau 3°, Pfelders 4° und die kälteste Stadt ist Sterzing mit 5°. Tagsüber bleiben die Temperaturen heute überall unter 30 Grad. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 15, 2019

Am Freitag hingegen sorgt ein Hoch zusammen mit trockenen Luftmassen für sonniges Wetter und sommerliche Temperaturen.

