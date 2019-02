Künftige Adoptiveltern: Vorbereitungskurse ab 16. März

Ein solcher Kurs sollte bereits vor der Abgabe einer Bereitschaftserklärung zur Adoption beim Jugendgericht absolviert werden. Damit sollten potentielle Adoptiveltern dazu befähigt werden, eine bewusste Entscheidung für diese besondere Elternschaft zu treffen.

Das Seminar umfasst 3 Ganztageseinheiten. Dabei referieren Sozialassistentin Christine Egger (Dienststelle Adoption Südtirol) und die Psychologin, Psychotherapeutin und Expertin im Bereich Adoption Maria Egger.

Zudem berichten Vertreter des Jugendgerichts Bozen, der Vermittlungsstellen, des Vereins Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern sowie eine Adoptivfamilie und adoptierte Erwachsene über ihre Erfahrungen und sind für einen inhaltlichen Austausch und zur Beantwortung offener Fragen vor Ort.

Die Daten für den Kurs – maximal 10 Paare berücksichtigt

Der Frühjahrskurs wird von der Dienststelle Adoption Südtirol des Sozialbetriebes Bozen in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung für Soziales organisiert. Der Kurs findet am Samstag, 16. März, Samstag, 30. März, und Freitag, 5. April, im Bildungshaus Lichtenburg in Nals statt, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos, es werden maximal 10 Paare berücksichtigt. Anmeldungen sind bis Freitag, 8. März, bei der Dienststelle Adoption Südtirol über das entsprechende Formular (über Flyer oder online) möglich.

Der Kurs wird auch in italienischer Sprache angeboten, und zwar ab Samstag, 30. März im „Haus der Familie" in Oberbozen. Anmeldeschluss dafür ist der 22. März.

stol