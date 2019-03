Kurtatsch: Arbeiter von Stapler gestürzt

Gegen 9 Uhr ist ein 50-jähriger Arbeiter in einem Betrieb in der Handwerkerzone von einem Stapler rund 2 Meter in die Tiefe gestürzt.

Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen am Oberkörper zu.

Der Mann wurde vom Weißen Kreuz Unterland erstversorgt und ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Die Carabinieri von Neumarkt ermitteln.

stol