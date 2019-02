Ladendiebstahl: Rumänisches Pärchen festgenommen

Das Paar wollte in einem Lebensmittelgeschäft in der Garibaldistraße in Bozen Waren mitgehen lassen. Als der Kassier sie zum Bezahlen aufforderte, suchten die beiden das Weite.

Der Kassier holte sie rasch ein, worauf das Paar ihm aber Schläge und Tritte verpasste. Eine Carabinieri-Streife, die zu diesem Zeitpunkt vorbeifuhr, stellte die beiden Flüchtigen, die noch vergeblich versucht hatten, davon zu laufen. Die Beute wurde dem Kaufmann zurückerstattet. Der Kassier kam mit ein paar Kratzern davon.

Das Paar – Ehemann und Ehefrau sind etwa 50 Jahre alt - befindet sich im Hausarrest.

stol/hof