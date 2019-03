Laimer zu Zahlung von 287.844 Euro verurteilt

Ende Februar 2013 hatte das Bozner Landesgericht einen Schlussstrich unter die so genannte SEL-Affäre gezogen. Über Ex-Energielandesrat Michl Laimer und Ex-SEL-Direktor Maximilian Rainer wurden Vergleiche abgesegnet, nach deren Rechtskraft leisteten sie Sozialdienst ab. Ihnen war vorgeworfen worden, bei 11 Kraftwerkskonzessionen getrickst zu haben, indem sie die SEL-Umweltpläne nach Einsicht in Konkurrenzprojekte korrigiert bzw. ausgetauscht hätten.

Im Mai 2015 wurde Laimer dann am Rechnungshof in Bozen zur Rückzahlung von 240.000 Euro verurteilt. Laut Urteil habe das Land den „Stromschlichter“ Giuseppe Caia nur infolge der Trickserei mit den Stromkonzessionen engagieren und 80.000 Euro bezahlen müssen. Auch sollte Laimer für den Imageschaden weitere 160.000 Euro berappen.

Der Forderung der Staatsanwaltschaft, wonach Laimer auch seine von 2006 bis 2010 erhaltene Amtsentschädigung (578.000 Euro) wegen „verursachter Missstände“ zurückzahlen sollte, wurde nicht stattgegeben.

Jetzt – vor der Zentralsektion in Rom – bekam die Staatsanwaltschaft in diesem Punkt aber teilweise Recht – und zwar bezogen auf den Zeitraum, in dem die vorgehaltenen Konzessions-Manipulationen stattgefunden und jenen, in dem sich die Folgen gezeigt hätten.

Zahlungsaufforderung liegt noch keine vor

5 Monate lang habe Laimer demnach „nicht im Sinne seines Amtes und im Dienst der Allgemeinheit“ gearbeitet, was einer Amtsentschädigung von 47.844,5 Euro entspricht. Somit soll er insgesamt 287.844,5 Euro berappen. Zahlungsaufforderung liegt noch keine vor.

Doch weder Laimer noch seine Rechtsanwälte Gerhard Brandstätter und Karl Pfeifer werfen die Flinte ins Korn. Nach Prüfung der Urteilsbegründung wollen sie über die nächsten Schritte entscheiden.

Möglich wäre sowohl eine Kassationsbeschwerde als auch ein Rekurs vor dem Europäischen Gerichtshof. „Wir werden alle Rechtsmittel ausschöpfen“, sagt Michl Laimer. Rückwirkend betrachtet, stellt er die Frage in den Raum, „wo da der Schaden ist: Die ganze Sache hat schlussendlich zur Fusion der beiden Platzhirsche Etschwerke und SEL geführt, und beide haben einen Mehrwert erfahren. Das große Ziel, einen einzigen großen Player am Energiemarkt zu haben, wurde erreicht – zum Nutzen der Bevölkerung“, betont Laimer. Nach derzeitigem Stand der Dinge sei er der einzige Leidtragende. „Und – neben Landeshauptmann a.D. Luis Durnwalder – wohl der einzige Politiker in ganz Italien mit einem solchen Urteil, ohne einen Cent in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.“

Sollte es tatsächlich zur Vollstreckung kommen, hat der Rechnungshof Zugriff auf Laimers Villa in Dorf Tirol. Bereits zu Beginn der Erhebungen hatte die Staatsanwaltschaft deren vorsorgliche Beschlagnahme erwirkt. Der Richtersenat stellte dazu fest, dass eine Sicherstellung möglich ist, auch wenn die Liegenschaft als Familiengut eingetragen ist.

D/rc