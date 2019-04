Lana: Handys der Gemeinde wieder erreichbar

Der Fehler, so schreibt die Gemeinde, sei im Zuge einer Systemumstellung von Telecom Italia entstanden. Er wurde bereits am Staatsfeiertag am 25. April gemeldet, doch bis heute war trotz mehrfacher Interventionen noch nichts passiert. Seit dem frühen Dienstagnachmittag ist der Schaden nunmehr endlich behoben.

In einer Aussendung hatte die Gemeinde Lana am Vormittag die Wichtigkeit betont: „Besonders gravierend daran ist, dass es sich unter anderem um die offizielle Nummer des Bürgermeisters und der Ortspolizei handelt. Beide Geräte müssen für Notfälle immer erreichbar sein; dies ist seit 5 Tagen nicht mehr möglich.“

Nun sind glücklicherweise alle Mobiltelefone wieder funktionsfähig.

stol