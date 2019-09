Lana: Stranguliertes Baby aufgefunden

Einen entsetzlichen Fund machten am Montagnachmittag Urlauber in Oberlana: In einem Gebüsch entdeckten sie die Leiche eines Neugeborenen.

Der diensthabende Staatsanwalt ordnete eine Autopsie für das Neugeborene an, mit der die Todesursache eindeutig geklärt werden soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen liegt der Verdacht einer absichtlichen Kindstötung nahe.

D