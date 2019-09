Land der leeren Asylanten-Betten

Vor 2 Jahren noch das Thema im Land, ist es mittlerweile ruhig geworden um die Flüchtlinge.

Kein Wunder: Befanden sich 2017 am Höhepunkt der Flüchtlingswelle noch rund 1700 Asylwerber in den vom Land im Auftrag des Staates eingerichteten Unterkünften, waren es Ende Mai nur mehr deren 1170. Und über die Sommermonate ist die Zahl der Asylwerber in Südtirol noch einmal deutlich gesunken.

„Im Moment befinden sich in den Einrichtungen rund 980 Personen, Tendenz rückläufig“, lässt Ressortdirektor Luca Critelli wissen.

Die Ursache für den deutlichen Rückgang ist eine einfache. Am Höhepunkt der Flüchtlingswelle wurden die in Süditalien Gelandeten per Verteilungsschlüssel auf Regionen und Länder verteilt.

„Im Moment ist der Begriff der Quoten aber sehr relativ, da aufgrund des Rückgangs der Ankünfte keine größeren Verteilungen durch den Staat mehr erfolgen“, erklärt Critelli.

D/em