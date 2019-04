Landesschuldirektorin: „Werden Vorwürfe prüfen und aufklären“

Die Führungsspitze der Deutschen Bildungsdirektion hat am Mittwoch zu den erneut in der Öffentlichkeit geäußerten Vorwürfen Stellung genommen, wonach neben der Broschüre zum Umgang mit muslimischen Kindern und Jugendlichen (STOL hat berichtet) in den Schulen des Landes auch eine weitere Broschüre in weiten Teilen übernommen worden sei. „Wir werden die Vorwürfe prüfen und aufklären“, stellt Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner unmissverständlich klar.

Der Inspektor für den Religionsunterricht Christian Alber hat unterdessen am Mittwoch Nachmittag darum ersucht, vorerst von allen institutionellen Aufgaben entbunden zu werden.

Die Landesschuldirektorin ersucht um eine sachliche Diskussion: „Die Broschüre zum Umgang mit muslimischen Kindern und Jugendlichen in den Schulen des Landes wurde bereits zurückgezogen und wird überarbeitet. Bleiben soll ein sachlicher, auf die Schüler gerichteter Diskurs in den Schulen.“

stol/lpa