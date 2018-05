Lange Nacht der Kirchen: Pyjamaparty, Schnitzeljagd und mehr

Die lange Nacht der Kirchen am Freitagabend zog zahlreiche Besucher in ihren Bann. In ganz Südtirol blieben die Kirchen geöffnet.

Unter anderem standen Kirchentouren für Kinder und Erwachsene in Meran, Kunst in der Kirche mit dem Maler und Dichter Luis Stefan Stecher in der Pfarrkirche zur Hl. Gertraud in Bozen-Haslach, eine Modenschau liturgischer Gewänder unter dem Motto „Wann trägt man Rot? Wann trägt man Grün?“ im Bozner Dom oder aber der Gebetsabend „Auf der Suche nach… Jesus“ in der Brunecker Rainkirche auf dem Programm.

Eine Besichtigung des historischen handgeschmiedeten Glockenlagers in Siffian, das auf ein Patent von Leonardo Da Vinci zurückgehen soll, Bibelsprüche zum Thema Wein und ein Vortrag von Don Paolo Renner in der Bonifatiuskapelle im Ansitz Köstenholz in Terlan gehörten ebenso zur 6. Langen Nacht der Kirchen wie die Schnitzeljagd auf der Suche nach christlichen Symbolen in Leifers, die Radsegnung in der Pfarrkirche von Tramin, der Lobpreisabend von Jugendlichen in der Kapelle im Haus Immanuel in Algund oder die Pyjamaparty mit Übernachtung in der St.Georgen-Kirche in Meran-Obermais.

In der neuen Kirche zur Hl. Monika in Plaus stand das meditative Eintauchen in Musik, Kerzenlicht, Bild und Wort an.

Das Seelsorgeamt der Diözese Bozen-Brixen, das Katholischen Bildungswerk und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, die die Lange Nacht der Kirchen koordinierten, ziehen am Morgen nach der Langen Nacht eine durchwegs positive Bilanz: „Allein beim Kinderprogramm in Meran waren an die 100 Kinder dabei. In Eggen haben sich vor allem für das Finale mit dem Theaterverein viele Menschen in die Kirche begeben und der Kirchplatz in Bruneck war nicht nur gefüllt mit Menschen sondern auch mit vielen Tieren, die die Kinder mit zur Haustiersegnung gebracht haben, um nur einige Eindrücke von den 200 Veranstaltungen zu schilden. die gestern von den Ehrenamtlichen vor Ort organisiert worden sind“, sagt Thomas Ebner vom Organisationskomitee.

„Manchmal waren die Gruppen klein aber fein – viele Veranstaltungen waren aber auch überraschend gut besucht. Die Organisatoren vor Ort aber auch wir Projektkoordinatoren sind sehr zufrieden mit der Umsetzung und den Besucherzahlen. Für viele war es die erste Lange Nacht und diese wurde schon gut angenommen“, erklärt Ebner abschließend.

stol