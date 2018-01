Langtaufers: Evakuierung läuft

In der Gemeindeleitstelle des Zivilschutzes in St. Valentin werden die nächsten Schritte koordiniert. - Foto: FFW Langtaufers

Die Zivilschutz-Gemeindeleitstelle in St. Valentin auf der Heide arbeitete intensiv mit den Vertretern der verschiedenen Rettungsorganisationen und Behörden an den Evakuierungsmaßnahmen.

Am späten Montagabend ist eine Lawine abgegangen und neben der bekannten Erlebnisschule zu Tal gedonnert. Der Spielplatz der Schule wurde dabei verschüttet.

Das Langtauferer Tal ist zur Zeit ab St. Valentin abgeschnitten. - Grafik: STOL

2 Schulklassen, die am Sonntag in die Erlebnisschule einziehen hätten sollen, wurde bereits im Vorfeld, und zwar am Sonntagabend, aufgrund der angespannten Lawinensituation, die im Tal herrscht, abgesagt.

Das nahegelegene Hotel „Langtauferer Hof“ im Weiler „Kappl“, das in den Ausläufern des Lawinenkegels und somit in einer potentiellen Gefahrenzone liegt, soll am heutigen Dienstag aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. (STOL hat berichtet)

Hier ist die Lawine zu Tal gedonnert. Im Bild rechts die Erlebnisschule. - Foto: FFW Langtaufers

Zur Zeit wird die Evakuierung von knapp 100 Personen mittels mehrerer Hubschrauber vorbereitet. Es gibt wie berichtet keine verletzten oder vermissten Personen.

Hubschrauber unterwegs

Der Erkundungshubschrauber kehrte am Dienstagvormittag von seinem Flug zurück. An Bord war unter anderem ein Sachverständiger der Lawinenkommission. Er gab grünes Licht für die Evakuierung der rund 100 Personen.

Die Einsatzleitung sagt gegenüber STOL, dass die Evakuierung mit Hilfe eines Hubschraubers der Finanzwache, mit einem privaten Hubschrauber und mit 3 Militärhubschraubern durchgeführt werde. Die Hubschrauber des Militärs seien soeben in Bozen gestartet.

Das Tal ist am Dienstagfrüh ab St. Valentin auf der Heide abgeschnitten. Auch die Stromversorgung ist teilweise unterbrochen, die Techniker arbeiten aber unter vollem Einsatz an dem Problem.

Die ersten Personen werden evakuiert

Die ersten Personen sind gegen 11 Uhr am Dienstag gesund und munter nach St. Valentin geflogen worden.

stol