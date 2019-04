Latzfons: Schlafzimmer in Brand

Kurz vor 2 Uhr nachts kam der Sohn, der in der Wohnung in der St.-Michael-Straße ansässigen Familie, nach Hause und bemerkte das Feuer in einem der Schlafzimmer. Er setzte den Notruf ab, worauf die Freiwilligen Feuerwehren von Latzfons, Verdings und Klausen ausrückten.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

stol