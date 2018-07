Lehre: Südtirol will Lockerung des Jugendschutzes

Langsam ziehen die Lehrlingszahlen wieder an – auch jene der minderjährigen Lehrlinge. Und trotzdem überlegt es sich ein Lehrmeister immer noch 2 Mal, ob er einen 15- bis 17-Jährigen aufnimmt, denn die Jugendschutzbestimmungen werden in Italien derart rigoros ausgelegt, dass sie eine Ausbildung fast verunmöglichen oder sofort harte Strafen drohen.

Deshalb hofft Südtirol nun auf das Einsehen der neuen Regierung in Rom. „Italien legt die EU-Richtlinien unnötig rigide aus. Wir verlangen keineswegs etwas Unverhältnismäßiges, sondern nur eine Anwendung der Richtlinie so wie in Deutschland und Österreich,“ betont Landesrat Philipp Achammer.

D/wib