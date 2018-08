Leifers: Pfeiler für neue Radbrücke werden eingebaut

„Zuerst war eine Unterführung geplant, aber Überprüfungen haben ergeben, dass sich eine Brücke besser eignet, kostengünstiger ist und zum Konzept für die Mobilität in Leifers und Umgebung passt – der Eingriff war dringend, denn nach dem Bau der Umfahrungsstraße war die Verbindung für die Radfahrer zwischen Leifers und Steinmannwald unübersichtlich", sagte Tiefbaulandesrat Mussner.

Die neue Brücke biete nicht nur einen sicheren Übergang, sondern sei auch architektonisch wertvoll und füge sich gut ins Landschaftsbild ein, erklärte der Landesrat. Im Gedenken an die Opfer des Brückeneinsturzes in Genua hob Mussner einmal mehr die Wichtigkeit der Sicherheit auf der Baustelle und der Qualität der Bauarbeiten und Planung von Infrastrukturen hervor.

Die Brücke und die so entstehende Aufwertung des Radwegs seien, laut Landesrat Tommasini, ganz im Sinne Gesamtkonzepts des Landes für Mobilität unter dem Leitmotiv #südtirolverbinden im Allgemeinen und für die Mobilität in Leifers und Umgebung im Besonderen. „Das Rad ist ja das Mobilitätsmittel der Zukunft – wer radelt tut was für die Umwelt sowie die eigene Gesundheit und kommt zudem oft schneller und unkomplizierter voran als mit dem Auto", sagte Tommasini.

Aufwendige Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen

Wegen der besonderen Statik der Brücke mit einem dezentralen Stützpfeiler sind aufwendige Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen vorgesehen. „Gerade jetzt bei den Arbeiten für das Fundament konzentrieren wir uns darauf, für das Bauwerk die maximale Stabilität zu erreichen“, unterstrich Ressortchef Valentino Pagani.

„Die neue Brücke wird sicher ein Blickfang, weil sie aus architektonischer Sicht besonders ist, vor allem aber ist sie ein wichtiger Verbindungspunkt im Radwegnetz für Leifers und die Umgebung", sagte der Leiferer Vizebürgermeister Giovanni Seppi, der sich beim Land für die Zusammenarbeit bei dieser und den anderen in den vergangenen Jahren verwirklichten Straßenbauvorhaben bedankte.

Integration in bestehenden Fahrradweg

Die neue Brücke aus Stahl über der Brennerstaatsstraße wird 66 Meter lang und bis zu 4,5 Meter breit. Sie wird sich in einem halbförmigen Bogen über die Straße spannen und sich so gut in den bestehenden Fahrradweg in Steinmannwald integrieren.

Gebaut wird sie nach einem Vorprojekt von Umberto Simone. Die Gemeinde Leifers kümmert sich um die Fortsetzung des Fahrradweges zur Wohnzone „Galizien". Insgesamt wird der neue Abschnitt des Fuß- und Radwegs 235 Meter lang sein. „Für die Bauarbeiten sind insgesamt 365 Kalendertage vorgesehen", sagte der Verfahrensverantwortliche Davide Maniezzo. Für den Verkehr soll es nur minimale Beeinträchtigungen geben.

stol/lpa