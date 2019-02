Letztes Jahr Eiseskälte, heuer Temperaturen wie im März

Dieses Jahr macht die Sonne im Februar einige Überstunden. In Bozen wurden inklusive dem heutigen Sonntag bereits 140 Sonnenstunden registriert. „Das sind genau so viele wie normalerweise im ganzen Monat Februar. Alles was jetzt noch an Sonnenstunden dazu kommt, ist eine Zugabe“, so der Wetterexperte.

Und die wird es geben: Auch nächste Woche scheint häufig die Sonne, nur am Dienstag ziehen ein paar Wolken durch. Südtirol bleibt also im Einflussbereich eines kräftigen Hochdruckgebietes. Am Montag etwa ist es im ganzen Land sonnig, am Nachmittag tauchen nur ein paar dünne Schleierwolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad. Und es bleibt die ganze Woche mild.

Vor einem Jahr zur gleichen Zeit: eiskalt

Im letzten Jahr zur gleichen Zeit, also Ende Februar, hingegen hatte Südtirol mit sibirischer Kälte zu kämpfen. Am 26. Februar 2018 etwa berichtete STOL über die eisigen Temperaturen in Südtirol.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtete damals an jenem eiskalten Montag vor einem Jahr: „ Minus 31 Grad Celsius werden zur Stunde auf dem Wilden Freiger auf 3400 Metern Höhe in Ridnaun gemessen. Das sind selbst für Südtirols höchste Wetterstation selten tiefe Temperaturen, der absolute Rekord liegt nämlich nur einen Grad tiefer, nämlich bei Minus 32 Grad.“ Auch im Tal fror man. In Rein in Taufers etwa bei Minus 22 Grad. Plusgrade gab es höchstens am Nachmittag und nur zwischen Meran und Salurn, über das restliche Land legte sich einige Tage ein hartnäckiger Dauerfrost.

Dieses Jahr: Äußerst mild

Ganz anders dieses Jahr. Es bleibt, wie auch vergangene Woche sehr mild. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 19 Grad, Temperaturen also, die sonst frühestens Ende März verzeichnet werden. Schon die vergangenen 12 Tage waren mit rund 15 Grad überdurchschnittlich mild, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Am vergangenen Freitag wurde mit Unterstützung des Föhns sogar erstmals die 20-Grad-Marke geknackt. Auch auf den Bergen herrschen ausgesprochen milde Temperaturen, die Nullgrad-Grenze steigt diese Woche auf 3000 Meter Höhe.

Nur am Dienstag ziehen vorübergehend dichtere Wolkenfelder auf, die die Sonne zeitweise abschatten können. In den nördlichen Tälern weht Nordföhn. Für Mittwoch und Donnerstag kündigt sich wieder sehr sonniges und mildes Hochdruckwetter an, die Temperaturen bleiben überdurchschnittlich für die Jahreszeit. Am Freitag wird es voraussichtlich wechselhafter mit etwas Regen am Alpenhauptkamm.

stol/vs