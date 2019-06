Letztes Monatsgebet mit Bischof Muser im Brixen

Dazu sind an zehn Abenden an zehn Orten in ganz Südtirol monatliche Gebetsabende mit Bischof Ivo Muser veranstaltet worden. Das letzte Monatsgebet mit Bischof Ivo Muser findet am kommenden Freitag, 14. Juni 2019, um 19 Uhr im Brixner Dom statt.

