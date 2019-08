Lichtenberg: Mann von Leiter gefallen - schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Vormittag in Lichtenberg: Bei Arbeiten am eigenen Heustadel ist der Mann aus Lichtenberg aus nicht bekannten Gründen etwa 3 bis 4 Meter tief von einer Leiter gefallen. Zunächst war von 10 Metern berichtet worden.

Der 76-Jährige zog sich Brüche am Ober- und Unterschenkel sowie Verletzungen im Brustbereich zu, konnte aber noch selbst gegen 10 Uhr den Notruf absetzen.

Sofort wurden von der Landesnotrufzentrale der Rettungshubschrauber Pelikan 1 und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes zur Unfallstelle entsandt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Meraner Krankenhaus geflogen.

Die Carabinieri übernahmen die Unfallerhebungen.

