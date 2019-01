Liftanlagen am Kronplatz wieder geöffnet

Die Lifte am Kronplatz sind nun alle wieder in Betrieb. - Foto: D

„In der Früh hatten wir wirklich große Probleme mit dem Wind. Die Sicherheit steht immer an erster Stelle, deshalb mussten wir die Nord und Ostseite des Kronplatz schließen, sprich die Aufstiegsanlagen von Reischach, Olang und Percha aus, standen still. Nur von der Südseite von St. Vigil aus konnten die Skifahrer über die Lifte auf den Kronplatz gelangen“, so Del Frari gegenüber STOL.

Andrea Del Frari, Direktor Skirama Kronplatz

„Dadurch, dass etwa 50 Prozent der bis zu 25.000 Personen, die täglich auf den Kronplatz kommen, über Reischach aufsteigen, war die Situation nicht gerade ideal. Viele wichen aber nach St. Vigil aus, um ihren aktiven Skipass nutzen zu können. Trotz der teils geschlossenen Anlagen, befanden sich laut Direktor Del Frari am Freitag um 11 Uhr rund 9000 Wintersportler am Berg.

Im Laufe des Freitagvormittags ließ der heftige Wind dann nach, die Anlagen konnten sukzessive geöffnet werden. Seit 13 Uhr läuft der Skibetrieb am Kronplatz wieder völlig normal und reibungslos. Nur der Lift Olang 2 sei noch gesperrt, so Del Frari.

Probleme mit Windböen werden auch von der Sellarunde gemeldet. Auch die beliebte Skirunde rund um den Sellastock musste am Freitag zeitweise geschlossen bleiben.

