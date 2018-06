Lkw-Sondermüll auf dem Weg in die Schweiz

Der Sondermüll, welcher am Donnerstag auf der Autobahnraststätte Laimburg in Brand geraten ist, wurde am Freitag zur Firma Südtirolfer nach Branzoll gebracht, die Müll verarbeitet und entsorgt; nach einer Kontrolle wurde der Müll dann in die Schweiz transportiert. Bei der Firma Südtirolfer wurde der Müll vom Auflieger des Transporters abgeladen.

Danach kontrollierte die Berufsfeuerwehr mit einer Wärmebildkamera, ob noch Glutnester vorhanden sind. Die letzten Wärmequellen wurden ausfindig gemacht und neutralisiert. Der Sondermüll wurde dabei soweit gesichert, dass er weiterverarbeitet werden kann, teilt die Berufsfeuerwehr mit. Bei der Ladung des Transporters handelte es sich um vorgemischte Abfälle in fester Form mit mindestens einem gefährlichen Stoff. Die Fracht sollte laut Plan von der Toskana über den Brenner in die Schweiz gebracht werden.

Laut dem Leiter der Umweltagentur, Flavio Ruffini, wurde der Sondermüll am Freitagnachmittag dann von Bozen nach Niederurnen (Kanton Glarus) weitertransportiert. Bei dem Brand im Einsatz standen auch die Feuerwehren von Neumarkt, Auer und Branzoll, das Weiße Kreuz Unterland, sowie Autobahnpolizei und -meisterei.

Wie berichtet hatte sich in der Ladung ein Schwelbrand entwickelt, der großteils unter Kontrolle gebracht werden konnte. In der Folge wurde der Lkw zum Parkplatz Firmian bei der Autobahneinfahrt Bozen Süd abgeschleppt, außerdem wurde für die Nacht zur Sicherheit eine Brandwache eingerichtet.

